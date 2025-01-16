Матч Даниила Медведева и Лёнера Тина закончился в 2:55 ночи по местному времени

Матч между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 121-й ракеткой мира американцем Лёрнером Тином закончился в 2:55 ночи по местному времени (Мельбурн), продлившись 4 часа 49 минут. Медведев сенсационно проиграл американцу во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

В прошлом году Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для россиянина этот проигрыш стал третьим поражением в решающем матче австралийского чемпионата: в 2021 году россиянин уступил Новаку Джоковичу, в 2023-м — испанцу Рафаэлю Надалю.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января.