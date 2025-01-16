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Матч Даниила Медведева и Лёнера Тина закончился в 2:55 ночи по местному времени

Матч Даниила Медведева и Лёнера Тина закончился в 2:55 ночи по местному времени
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Матч между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 121-й ракеткой мира американцем Лёрнером Тином закончился в 2:55 ночи по местному времени (Мельбурн), продлившись 4 часа 49 минут. Медведев сенсационно проиграл американцу во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В прошлом году Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для россиянина этот проигрыш стал третьим поражением в решающем матче австралийского чемпионата: в 2021 году россиянин уступил Новаку Джоковичу, в 2023-м — испанцу Рафаэлю Надалю.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января.

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