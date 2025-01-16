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Вихлянцева объяснила поражение Медведева на Australian Open от 121-й ракетки мира

Вихлянцева объяснила поражение Медведева на Australian Open от 121-й ракетки мира
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на ранний вылет чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева с Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.

«Очень жалко, что Медведев проиграл Тину, финалисту юниорского Итогового турнира. Но по той игре, которую сегодня показал Тин с Медведевым, он заслужил эту победу. Ещё в начале пятой партии было видно, насколько физически лучше выглядит американец. Когда Медведев пытался передержать его на задней линии, Тин не выглядел потерянным. Он находил правильные удары, чтобы переиграть Медведева», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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