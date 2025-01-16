Вихлянцева: с такой игрой вылет Медведева с Australian Open был ожидаем для всех

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение соотечественника Даниила Медведева во втором круге Australian Open. Медведев проиграл 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q).

«После победы Медведева в первом круге мы все думали: «Ну, ладно. Против такого соперника — такая игра была просительна». Но дальше игроки всё сильнее и сильнее. Хоть и юниоры, но они настроены на каждый матч на турнире «Большого шлема». К сожалению, в этом году Медведеву не удалось защитить свои рейтинговые очки за финал прошлого года в Австралии. С такой игрой вылет с турнира был ожидаем для всех. Думаю, Медведев понимает, что такой игры не было достаточно для хороших результатов», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.