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«Могло быть и легче». 19-летний Тин прокомментировал сенсационную победу над Медведевым

«Могло быть и легче». 19-летний Тин прокомментировал сенсационную победу над Медведевым
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121-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Лёнер Тин прокомментировал сенсационную победу над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Впервые в этом году пятый сет дошёл до супер-тай-брейка.
— Я надеялся, что до тай-брейка в пятом сете не дойдёт. Но в любом случае очень счастлив, что выиграл. Знаю, что я всё усложнил, могло быть и легче, но ладно.

Тяжело было уступить третий сет, мы так долго играли, у меня был матчбол, а я даже мяча не смог коснуться, вроде там был эйс. Четвёртый сет был разочаровывающим после того, как я бился и отыграл брейк в третьем. Если честно, в четвёртом сете мне так сильно хотелось писать! Так что я старался побыстрее его закончить, но в то же время сделать так, чтобы начать пятый сет со своей подачи. Вырвал гейм при счёте 0:5, и всё сработало, — сказал Тин в интервью на корте.

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