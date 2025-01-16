«Могло быть и легче». 19-летний Тин прокомментировал сенсационную победу над Медведевым

121-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Лёнер Тин прокомментировал сенсационную победу над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 8
|1
|7 10
|
|6 4
|7 10
|6
|6 7
— Впервые в этом году пятый сет дошёл до супер-тай-брейка.
— Я надеялся, что до тай-брейка в пятом сете не дойдёт. Но в любом случае очень счастлив, что выиграл. Знаю, что я всё усложнил, могло быть и легче, но ладно.
Тяжело было уступить третий сет, мы так долго играли, у меня был матчбол, а я даже мяча не смог коснуться, вроде там был эйс. Четвёртый сет был разочаровывающим после того, как я бился и отыграл брейк в третьем. Если честно, в четвёртом сете мне так сильно хотелось писать! Так что я старался побыстрее его закончить, но в то же время сделать так, чтобы начать пятый сет со своей подачи. Вырвал гейм при счёте 0:5, и всё сработало, — сказал Тин в интервью на корте.
- 16 января 2025
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:57
-
17:43
-
17:33
-
17:23
-
17:08
-
16:58
-
16:47
-
16:41
-
16:27
-
16:22
-
16:00
-
15:50
-
15:50
-
15:39
-
15:33
-
15:23
-
15:10
-
15:00