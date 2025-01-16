«Могло быть и легче». 19-летний Тин прокомментировал сенсационную победу над Медведевым

121-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Лёнер Тин прокомментировал сенсационную победу над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.

— Впервые в этом году пятый сет дошёл до супер-тай-брейка.

— Я надеялся, что до тай-брейка в пятом сете не дойдёт. Но в любом случае очень счастлив, что выиграл. Знаю, что я всё усложнил, могло быть и легче, но ладно.

Тяжело было уступить третий сет, мы так долго играли, у меня был матчбол, а я даже мяча не смог коснуться, вроде там был эйс. Четвёртый сет был разочаровывающим после того, как я бился и отыграл брейк в третьем. Если честно, в четвёртом сете мне так сильно хотелось писать! Так что я старался побыстрее его закончить, но в то же время сделать так, чтобы начать пятый сет со своей подачи. Вырвал гейм при счёте 0:5, и всё сработало, — сказал Тин в интервью на корте.