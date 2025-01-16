Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте более 8 часов
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте 8 часов и 1 минуту.
Его стартовый матч на AO-2025 с представителем Таиланда Касидитом Самрейем (WC) продлился 3 часа и 8 минут.
Поединок второго круга с американцем Лёнером Тином (Q), который Даниил проиграл, шёл и вовсе 4 часа и 53 минуты.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 8
|1
|7 10
|
|6 4
|7 10
|6
|6 7
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
При этом важно отметить, что для Медведева матч с Тином стал пятым подряд пятисетовиком на AO.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 продлится до 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.
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