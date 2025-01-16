Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте более 8 часов

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте 8 часов и 1 минуту.

Его стартовый матч на AO-2025 с представителем Таиланда Касидитом Самрейем (WC) продлился 3 часа и 8 минут.

Поединок второго круга с американцем Лёнером Тином (Q), который Даниил проиграл, шёл и вовсе 4 часа и 53 минуты.

При этом важно отметить, что для Медведева матч с Тином стал пятым подряд пятисетовиком на AO.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 продлится до 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.