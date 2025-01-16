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Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте более 8 часов

Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте более 8 часов
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за два матча на Australian Open – 2025 провёл на корте 8 часов и 1 минуту.

Его стартовый матч на AO-2025 с представителем Таиланда Касидитом Самрейем (WC) продлился 3 часа и 8 минут.
Поединок второго круга с американцем Лёнером Тином (Q), который Даниил проиграл, шёл и вовсе 4 часа и 53 минуты.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

При этом важно отметить, что для Медведева матч с Тином стал пятым подряд пятисетовиком на AO.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 продлится до 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.

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