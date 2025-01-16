Виктор Янчук — о поражении Медведева на АО-2025: это беда. Его застали врасплох

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о сенсационном поражении во втором круге на Australian Open — 2025 Даниила Медведева 121-й ракетке мира американцу Лёнеру Тину (3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10)).

«Поражение Медведева — это беда. С другой стороны, матч был захватывающий и обоюдоострый. Оба играли с хорошим запалом. Эту игру вёл Медведев, был более активен, но надо отдать должное Тину. Он молодой, быстрый, не признаёт авторитетов. Нередко были розыгрыши с 20-ю и больше ударами — это говорит о темпе матча. Некоторые атаки были неожиданными для Медведева, к некоторым мячам он даже не бежал. Его заставали врасплох», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.