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Ольховский: Тин — один из лучших молодых теннисистов, с Медведевым он сыграл великолепно

Ольховский: Тин — один из лучших молодых теннисистов, с Медведевым он сыграл великолепно
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Советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева (5) от американца Лёнера Тина (Q) во втором круге Australian Open.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Американец — хороший! Он проиграл в финале юниорского Итогового турнира Фонсеке, который обыграл Рублёва. Тин — один из лучших молодых теннисистов. В сегодняшнем матче, на мой взгляд, Тин вырывал победу. После того как Медведев уступил два первых сета и выиграл третий, было впечатление, что в четвёртом сете Тин встал.

Но у американца открылось второе дыхание. В нужный момент он выступил остро и интересно. Я бы не сказал, что Медведев уступил. Мне кажется, что Тин сыграл великолепно в решающий момент», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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