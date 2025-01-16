Ольховский: Тин — один из лучших молодых теннисистов, с Медведевым он сыграл великолепно

Советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева (5) от американца Лёнера Тина (Q) во втором круге Australian Open.

«Американец — хороший! Он проиграл в финале юниорского Итогового турнира Фонсеке, который обыграл Рублёва. Тин — один из лучших молодых теннисистов. В сегодняшнем матче, на мой взгляд, Тин вырывал победу. После того как Медведев уступил два первых сета и выиграл третий, было впечатление, что в четвёртом сете Тин встал.

Но у американца открылось второе дыхание. В нужный момент он выступил остро и интересно. Я бы не сказал, что Медведев уступил. Мне кажется, что Тин сыграл великолепно в решающий момент», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.