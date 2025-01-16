«Новое поколение уже здесь». Селиваненко — о вылете Медведева с Australian Open — 2025

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на ранний вылет чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева с Australian Open — 2025.

Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты. Это худшее выступление Медведева на AO c 2018 года.

«Прежде всего надо отметить игру Тина, выдержавшего пятисетовый марафон и вырвавшего тай-брейк в решающем сете. Так что новое поколение уже здесь, и раньше, чем многие ожидали. При этом Тин превзошёл Даниила в таком показателе, как розыгрыши, выигранные под давлением», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.