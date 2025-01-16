Даниил Медведев отказался посетить пресс-конференцию после поражения на Australian Open

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отказался посетить пресс-конференцию после вылета с Australian Open — 2025, которую организаторы поставили ему приблизительно на 3:30 утра. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в социальных сетях.

Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты и завершилась в 2:55 ночи по местному времени.

Отметим, что для Медведева это худшее выступление на австралийском мэйджоре с 2018 года.