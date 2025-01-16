Лёнер Тин в матче с Медведевым на AO-2025 впервые встретился и обыграл соперника из топ-5

121-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Лёнер Тин в матче с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025 впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP.

Причём для Тина это была и вовсе первая встреча с игроком топ-5 мирового рейтинга. Лёнер (Q) обыграл Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Ранее в карьере из игроков топ-10 Тин встречался только с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, которому проиграл на старте US Open — 2023.

Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.