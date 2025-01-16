Лёнер Тин в матче с Медведевым на AO-2025 впервые встретился и обыграл соперника из топ-5
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121-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Лёнер Тин в матче с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025 впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP.
Причём для Тина это была и вовсе первая встреча с игроком топ-5 мирового рейтинга. Лёнер (Q) обыграл Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 8
|1
|7 10
|
|6 4
|7 10
|6
|6 7
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее в карьере из игроков топ-10 Тин встречался только с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, которому проиграл на старте US Open — 2023.
Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.
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