Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня

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16 января в Мельбурне прошёл пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.

Теннис. Australian Open — 2025, второй круг, женщины. Результаты игрового дня:

Дарья Касаткина (Россия) — Ван Яфань (Китай) — 6:2, 6:0;

Онс Жабер (Тунис) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 7:5, 6:3;

Ига Швёнтек (Польша) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2;

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1;

Даяна Ястремская (Украина) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:1;

Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 7:5;

Эмма Наварро (США) — Ван Сиюй (Китай) — 6:3, 3:6, 6:4;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США) — 6:0, 6:3;

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:3;

Ева Лис (Германия) — Варвара Грачева (Франция) — 6:2, 3:6, 6:4;

Жаклин Кристиан (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия) — 7:5, 7:5;

Элина Свитолина (Украина) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:1, 6:4;

Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:2;

Дэниэлл Коллинз (США) — Дестани Айва (Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2;

Мэдисон Кис (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:6 (7:1), 2:6, 7:5;