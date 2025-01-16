Янчук: идёт смена поколений, но Медведев ещё что-нибудь завоюет
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении Даниила Медведева во втором круге Australian Open. Россиян проиграл 121-й ракетке мира Лёнеру Тину.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 8
|1
|7 10
|
|6 4
|7 10
|6
|6 7
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«В какой-то степени видно, что идёт смена поколений. Молодой, напористый Тин справлялся с атаками Медеведева благодаря скорости и сам был более остр. Это и решило матч в его пользу.
Надо смотреть, что будет у Медведева дальше. Это «Ролан Гаррос», Уимблдон. На первом он может заявить о себе, ну и Australian Open. Впереди мощные турниры. Медведев ещё покажет себя и что-нибудь завоюет», — сказал Янчука беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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