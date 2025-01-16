Янчук: идёт смена поколений, но Медведев ещё что-нибудь завоюет

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении Даниила Медведева во втором круге Australian Open. Россиян проиграл 121-й ракетке мира Лёнеру Тину.

«В какой-то степени видно, что идёт смена поколений. Молодой, напористый Тин справлялся с атаками Медеведева благодаря скорости и сам был более остр. Это и решило матч в его пользу.

Надо смотреть, что будет у Медведева дальше. Это «Ролан Гаррос», Уимблдон. На первом он может заявить о себе, ну и Australian Open. Впереди мощные турниры. Медведев ещё покажет себя и что-нибудь завоюет», — сказал Янчука беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.