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Янчук: идёт смена поколений, но Медведев ещё что-нибудь завоюет

Янчук: идёт смена поколений, но Медведев ещё что-нибудь завоюет
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении Даниила Медведева во втором круге Australian Open. Россиян проиграл 121-й ракетке мира Лёнеру Тину.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В какой-то степени видно, что идёт смена поколений. Молодой, напористый Тин справлялся с атаками Медеведева благодаря скорости и сам был более остр. Это и решило матч в его пользу.

Надо смотреть, что будет у Медведева дальше. Это «Ролан Гаррос», Уимблдон. На первом он может заявить о себе, ну и Australian Open. Впереди мощные турниры. Медведев ещё покажет себя и что-нибудь завоюет», — сказал Янчука беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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