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Даниил Медведев выпадет из топ-5 мирового рейтинга впервые с марта 2023 года

Даниил Медведев выпадет из топ-5 мирового рейтинга впервые с марта 2023 года
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев выпадет из топ-5 рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Это произойдёт из-за неудачного выступления Медведева (5) на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где Даниил со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Из-за столь раннего вылета россиянин сразу потеряет 1250 очков, так как на AO-2025 он должен был защищать очки за прошлогодний финал.

В данный момент в лайв-рейтинге Медведев занимает шестую строчку, однако AO-2025 только начался, и у некоторых игроков ещё есть возможность обогнать Даниила по итогам турнира.

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