Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над Медведевым

121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025. Родители Тина — выходцы из Вьетнама, они переехали в США ещё до рождения Лёнера.

«Не знаю, смотрят ли сейчас трансляцию мои родители, не знаю, который сейчас час в Калифорнии… Но, если вы всё ещё смотрите, я хочу сказать, что люблю вас, спасибо, что всегда поддерживали меня в путешествиях по всему миру.

Я бы хотел, чтобы вы были здесь, но для меня так много значит то, что вы просто пытаетесь не спать и смотрите мои матчи. Спасибо вам», — сказал Тин в интервью на корте.