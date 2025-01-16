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Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над Медведевым

Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над Медведевым
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121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025. Родители Тина — выходцы из Вьетнама, они переехали в США ещё до рождения Лёнера.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Не знаю, смотрят ли сейчас трансляцию мои родители, не знаю, который сейчас час в Калифорнии… Но, если вы всё ещё смотрите, я хочу сказать, что люблю вас, спасибо, что всегда поддерживали меня в путешествиях по всему миру.

Я бы хотел, чтобы вы были здесь, но для меня так много значит то, что вы просто пытаетесь не спать и смотрите мои матчи. Спасибо вам», — сказал Тин в интервью на корте.

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