Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над Медведевым
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121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин трогательно обратился к родителям после сенсационной победы над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025. Родители Тина — выходцы из Вьетнама, они переехали в США ещё до рождения Лёнера.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
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|3
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|7 7
|6 8
|1
|7 10
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|6 4
|7 10
|6
|6 7
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Не знаю, смотрят ли сейчас трансляцию мои родители, не знаю, который сейчас час в Калифорнии… Но, если вы всё ещё смотрите, я хочу сказать, что люблю вас, спасибо, что всегда поддерживали меня в путешествиях по всему миру.
Я бы хотел, чтобы вы были здесь, но для меня так много значит то, что вы просто пытаетесь не спать и смотрите мои матчи. Спасибо вам», — сказал Тин в интервью на корте.
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