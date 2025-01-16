Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня

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16 января в Мельбурне прошёл пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.

Теннис. Australian Open — 2025, третий круг, мужчины. Результаты игрового дня:

Миомир Кецманович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 6:4, 6:2;

Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:3);

Карен Хачанов (Россия) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3;

Лоренцо Музетти (Италия) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2;

Бен Шелтон (США) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4;

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 6:2, 1:0 (отказ);

Тейлор Фриц (США) — Кристьян Гарин (Чили, Q) — 6:2, 6:1, 6:0;

Алекс де Минор (Австралия) — Тристан Бойер (США) — 6:2, 6:4, 6:3;

Корентен Муте (Франция) — Митчелл Крюгер (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4;

Алекс Михельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4);

Маркос Гирон (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1;

Лоренцо Сонего (Италия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3;

Хольгер Руне (Дания) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 7:6 (8:6);

Янник Синнер (Италия) — Тристан Скулкейт (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3;