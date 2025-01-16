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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня
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16 января в Мельбурне прошёл пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.

Теннис. Australian Open — 2025, третий круг, мужчины. Результаты игрового дня:

  • Миомир Кецманович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 6:4, 6:2;
  • Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:3);
  • Бен Шелтон (США) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4;
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 6:2, 1:0 (отказ);
  • Корентен Муте (Франция) — Митчелл Крюгер (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4;
  • Алекс Михельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4);
  • Маркос Гирон (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4;
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1;
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3;
  • Хольгер Руне (Дания) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 7:6 (8:6);
  • Янник Синнер (Италия) — Тристан Скулкейт (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3;
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