Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тин стал самым молодым американцем в третьем круге AO со времён Пита Сампраса

Лёнер Тин стал самым молодым американцем в третьем круге AO со времён Пита Сампраса
Аудио-версия:
Комментарии

121-я ракетка мира Лёнер Тин стал самым молодым американцем в истории, которому удалось пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, после 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» легендарного соотечественника Пита Сампраса в 1990 году.

Сегодня, 16 января, Тин (Q) сенсационно обыграл чемпиона US Open — 2021, пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) во втором круге Australian Open — 2025. Сейчас Тину 19 лет и 55 дней.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Последним американцем, которому удавалось в более юном возрасте пробиться в третий круг австралийского мэйджора, был Сампрас. Тогда ему было 18 лет и 6 месяцев.

Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.

Материалы по теме
Как же так?! Медведев сенсационно вылетел с АО, проиграв американцу из второй сотни
Как же так?! Медведев сенсационно вылетел с АО, проиграв американцу из второй сотни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android