Лёнер Тин стал самым молодым американцем в третьем круге AO со времён Пита Сампраса

121-я ракетка мира Лёнер Тин стал самым молодым американцем в истории, которому удалось пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, после 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» легендарного соотечественника Пита Сампраса в 1990 году.

Сегодня, 16 января, Тин (Q) сенсационно обыграл чемпиона US Open — 2021, пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) во втором круге Australian Open — 2025. Сейчас Тину 19 лет и 55 дней.

Последним американцем, которому удавалось в более юном возрасте пробиться в третий круг австралийского мэйджора, был Сампрас. Тогда ему было 18 лет и 6 месяцев.

Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.