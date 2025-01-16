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Ольховский: нестрашно, что Даниил Медведев вылетает из топ-5 рейтинга ATP

Ольховский: нестрашно, что Даниил Медведев вылетает из топ-5 рейтинга ATP
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский призвал не драматизировать ситуацию вокруг падения чемпиона US Open – 2021 российского теннисиста Даниила Медведева в рейтинге ATP из-за раннего вылета с Australian Open — 2025.

Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты. По итогам AO Медведев точно выпадет из топ-5 мирового рейтинга.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Почему должны сразу говорить, будет ли Медведев сразу опускаться в рейтинге или нет? Нестрашно, что Медведев вылетает из топ-5 рейтинга. Сначала посев первой четвёрки, потом следующая четвёрка. Всё зависит от того, с кем ты будешь играть на турнире «Большого шлема» за выход в полуфинал. Но до этой стадии ещё дойти надо. Если ты сеяный, то у тебя нормальная сетка. Даня не показал плохой теннис или плохой уровень. Мне кажется, что соперник сегодня был действительно хороший. Сам матч, который продолжался больше четырёх с половиной часов — тому показатель. Были феноменальные розыгрыши», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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