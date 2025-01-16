Чесноков: в матче с Тином Медведев вытащил третий сет из задницы — казалось, есть шанс

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал исход матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином во втором круге Australian Open.

«Тин — хороший игрок. Играет по восходящему, даёт хорошие углы. Играет быстро. Я думаю, что Тин будет игроком, который опасен для всех. Если брать Даню, он сыграл ниже своих возможностей. Вопреки тому, что он проигрывал весь матч: из задницы вытащил третий сет. Казалось, что после этого он достаточно уверенно выиграл четвёртый сет. И в пятом сете подавал на матч. Казалось, есть шанс. А шанса не было. Тин сыграл в этом гейме просто потрясающе!

Достаточно много ошибок для игрока, который находится в топ-10. Если Тин ошибался один раз, то Даня ошибался два. Даже при такой игре он мог пройти в третий круг. Если бы он прошёл, думаю, раскрылся бы в третьем круге, играл бы легче и увереннее. Медведев не раскрылся на Australian Open — это очень жалко!», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.