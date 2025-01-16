Завтра, 17 января, 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 26-ю строчку мирового рейтинга, за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на «1573 Арена» и начнётся не ранее 6:00 мск. Ранее Мирра и Магдалена не встречались ни разу

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьётся ли Мирра Андреева в четвёртый круг Australian Open — 2025?»

Отметим, что на Australian Open – 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.