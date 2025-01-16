Андрей Чесноков: я очень расстроился, но Медведев уже опускался в рейтинге

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о возможном падении чемпиона US Open – 2021 российского теннисиста Даниила Медведева в рейтинге ATP из-за раннего вылета с Australian Open — 2025.
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Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты. По итогам AO Медведев точно выпадет из топ-5 мирового рейтинга.
«У Медведева уже было такое, что он опускался в рейтинге. Когда он уступил Корде. Но зато потом в четырёх турнирах — четыре финала, три из которых выиграл! Может, поражение от Тина даст Медведеву мотивацию и какой-то толчок на дальнейшие турниры, и мы увидим победы. Я очень расстроился. Думал, что Медведев дожмёт его», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 16 января 2025
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