Лёнер Тин рассказал, как отпраздновал победу над Медведевым на Australian Open — 2025

121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин признался, что побаловал себя пиццей после сенсационной победы над чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.

«Я съел пиццу с пепперони. На самом деле колбасы там было немного, больше сыра. Я уже говорил, что буду есть её в любом случае: или чтобы отпраздновать победу, или, возможно, объедаться в качестве утешения за поражение. Но, конечно, она лучше со вкусом победы.

Честно говоря, не думаю, что уже полностью всё осознал, просто счастлив, что покинул корт. Я, должно быть, сыграл восемь или девять часов в первых двух кругах, у меня до сих сумасшедший адреналин. Я не думаю, что когда-либо был на теннисном корте так долго.

Общался ли с кем-то из семьи? Пока нет, попробую, когда вернусь в отель. Не думаю, что смогу поспать эти пару часов из-за адреналина… Я ещё не брал телефон в руки, только что увидел все уведомления, которые мне пришли», — сказал Тин на пресс-конференции.