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Mundo Deportivo — о поражении Медведева: он поплатился за плохую подготовку

Mundo Deportivo — о поражении Медведева: он поплатился за плохую подготовку
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Главный редактор испанского издания Mundo Deportivo Анхель Ригейра высказался о сенсационном поражении пятой ракетки мира, российского теннисиста Данила Медведева, от 121-й ракетки мира, Лёнера Тина, во втором круге Australian Open — 2025. Матч окончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Тина.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Его предсезонная подготовка имела личные предпосылки, которые больше всего проявились в задержке его поездки в Австралию для подготовки к сезону. Особенно к Открытому чемпионату Австралии. Одному из турниров, на котором Медведев традиционно выступает лучше всего. Он поплатился за плохую подготовку, что было логично, поскольку он только что стал отцом во второй раз», — приводит слова Ригейра Mundo Deportivo.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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