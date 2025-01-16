Mundo Deportivo — о поражении Медведева: он поплатился за плохую подготовку

Главный редактор испанского издания Mundo Deportivo Анхель Ригейра высказался о сенсационном поражении пятой ракетки мира, российского теннисиста Данила Медведева, от 121-й ракетки мира, Лёнера Тина, во втором круге Australian Open — 2025. Матч окончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Тина.

«Его предсезонная подготовка имела личные предпосылки, которые больше всего проявились в задержке его поездки в Австралию для подготовки к сезону. Особенно к Открытому чемпионату Австралии. Одному из турниров, на котором Медведев традиционно выступает лучше всего. Он поплатился за плохую подготовку, что было логично, поскольку он только что стал отцом во второй раз», — приводит слова Ригейра Mundo Deportivo.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.