Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

В ночь с 16 на 17 января состоится шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 17 января (время — московское):

05:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Томми Пол (США, 12);

05:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2);

06:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Карлос Алькарас (Испания, 3);

06:00. Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

08:00. Иржи Легечка (Чехия, 24) — Бенжамен Бонзи (Франция);

10:30. Уго Умбер (Франция, 14) — Артюр Фис (Франция, 20);

11:00. Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26);

12:30. Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Александар Вукич (Австралия).