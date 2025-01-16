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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня
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В ночь с 16 на 17 января состоится шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 17 января (время — московское):

05:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Томми Пол (США, 12);
05:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2);
06:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Карлос Алькарас (Испания, 3);
06:00. Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
08:00. Иржи Легечка (Чехия, 24) — Бенжамен Бонзи (Франция);
10:30. Уго Умбер (Франция, 14) — Артюр Фис (Франция, 20);
11:00. Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26);
12:30. Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Александар Вукич (Австралия).

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Календарь Australian Open — 2025 (м)
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