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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня
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В ночь с 16 на 17 января состоится шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 17 января (время — московское):

03:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия);
03:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Клара Таусон (Дания);
03:30. Диана Шнайдер (Россия, 12) — Донна Векич (Хорватия, 18);
04:30. Паула Бадоса (Испания, 11) — Марта Костюк (Украина, 17);
06:00. Магдалена Френх (Польша, 23) — Мирра Андреева (Россия, 14);
09:00. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария);
11:00. Кори Гауфф (США, 3) — Лейла Фернандес (Канада, 30);
13:00. Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США, 7).

Сетка Australian Open — 2025 (ж)
Календарь Australian Open — 2025 (ж)
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