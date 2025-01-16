Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

В ночь с 16 на 17 января состоится шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 17 января (время — московское):

03:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия);

03:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Клара Таусон (Дания);

03:30. Диана Шнайдер (Россия, 12) — Донна Векич (Хорватия, 18);

04:30. Паула Бадоса (Испания, 11) — Марта Костюк (Украина, 17);

06:00. Магдалена Френх (Польша, 23) — Мирра Андреева (Россия, 14);

09:00. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария);

11:00. Кори Гауфф (США, 3) — Лейла Фернандес (Канада, 30);

13:00. Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США, 7).