Нуну Боржеш — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025
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В пятницу, 17 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между испанским теннисистом, третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и португальцем, 33-й ракеткой мира Нуну Боржешем. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
33
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси, лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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