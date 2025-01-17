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Нуну Боржеш — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025

Нуну Боржеш — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025
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В пятницу, 17 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между испанским теннисистом, третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и португальцем, 33-й ракеткой мира Нуну Боржешем. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Нуну Боржеш
33
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси, лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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