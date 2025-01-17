Новак Джокович — Томаш Махач: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025

В пятницу, 17 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом, седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и чехом, 25-й ракеткой мира Томашем Махачем. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси, лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.