Янник Синнер повторил достижение Новака Джоковича на Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, которому удалось одержать девять подряд побед в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, со времён 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича в период с 2008 по 2009 год.

23-летний Синнер одержал девятую подряд победу на Australian Open в матче со 173-й ракеткой мира из Австралии Тристаном Скулкейтом (WC) в рамках второго круга текущего розыгрыша. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 в пользу Синнера (1).

Отметим, что на Australian Open — 2025 Синнер защищает прошлогодний титул, который завоевал в пятисетовом финале с россиянином Даниилом Медведевым.