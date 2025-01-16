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Янник Синнер повторил достижение Новака Джоковича на Australian Open

Янник Синнер повторил достижение Новака Джоковича на Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, которому удалось одержать девять подряд побед в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, со времён 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича в период с 2008 по 2009 год.

23-летний Синнер одержал девятую подряд победу на Australian Open в матче со 173-й ракеткой мира из Австралии Тристаном Скулкейтом (WC) в рамках второго круга текущего розыгрыша. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 в пользу Синнера (1).

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 11:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 1 3
             
Тристан Скулкейт
173
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт

Отметим, что на Australian Open — 2025 Синнер защищает прошлогодний титул, который завоевал в пятисетовом финале с россиянином Даниилом Медведевым.

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