Янник Синнер повторил достижение Новака Джоковича на Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, которому удалось одержать девять подряд побед в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, со времён 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича в период с 2008 по 2009 год.
23-летний Синнер одержал девятую подряд победу на Australian Open в матче со 173-й ракеткой мира из Австралии Тристаном Скулкейтом (WC) в рамках второго круга текущего розыгрыша. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 в пользу Синнера (1).
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 11:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|3
|4
|5
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|6
|6
|6
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|4
|1
|3
173
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Отметим, что на Australian Open — 2025 Синнер защищает прошлогодний титул, который завоевал в пятисетовом финале с россиянином Даниилом Медведевым.
Комментарии
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