Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с Медведевым на AO

121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.

Тин (Q) сенсационно обыграл Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Это его первая в карьере победа над игроком из топ-10.

«Когда я упустил матчбол и весь третий сет, мне было тяжело, но я напомнил себе: если бы перед матчем мне сказали, что буду вести 2:1 по сетам, я бы обрадовался. Старался верить в себя и относиться к этой игре как к любой другой, с желанием получить удовольствие и не загадывая наперёд», — сказал Тин на пресс-конференции.