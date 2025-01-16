Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с Медведевым на AO
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121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6 8
|1
|7 10
|
|6 4
|7 10
|6
|6 7
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Тин (Q) сенсационно обыграл Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Это его первая в карьере победа над игроком из топ-10.
«Когда я упустил матчбол и весь третий сет, мне было тяжело, но я напомнил себе: если бы перед матчем мне сказали, что буду вести 2:1 по сетам, я бы обрадовался. Старался верить в себя и относиться к этой игре как к любой другой, с желанием получить удовольствие и не загадывая наперёд», — сказал Тин на пресс-конференции.
Комментарии
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