Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с Медведевым на AO

Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с Медведевым на AO
Комментарии

121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин рассказал, как успокаивал себя в напряжённые моменты матча с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Тин (Q) сенсационно обыграл Медведева (5) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Это его первая в карьере победа над игроком из топ-10.

«Когда я упустил матчбол и весь третий сет, мне было тяжело, но я напомнил себе: если бы перед матчем мне сказали, что буду вести 2:1 по сетам, я бы обрадовался. Старался верить в себя и относиться к этой игре как к любой другой, с желанием получить удовольствие и не загадывая наперёд», — сказал Тин на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Поражение Даниила — это беда». Ранний вылет Медведева на АО вызвал недоумение
«Поражение Даниила — это беда». Ранний вылет Медведева на АО вызвал недоумение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android