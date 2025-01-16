Павлюченкова — Зигемунд: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга Australian Open
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Завтра, 17 января, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с 97-й ракеткой мира представительницей Германии Лаурой Зигемунд за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Эта встреча пройдёт на Джон Кейн Арене и начнётся приблизительно в 03:00 мск.
Штутгарт (ж). 1-й круг
19 апреля 2016, вторник. 17:05 МСК
71
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
27
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Павлюченкова и Зигемунд встречались на уровне WTA лишь единожды: в 2016 году на грунтовом турнире в Штутгарте, где Лаура со счётом 6:0, 7:5 обыграла Анастасию.
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