Павлюченкова — Зигемунд: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга Australian Open

Завтра, 17 января, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с 97-й ракеткой мира представительницей Германии Лаурой Зигемунд за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Эта встреча пройдёт на Джон Кейн Арене и начнётся приблизительно в 03:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Павлюченкова и Зигемунд встречались на уровне WTA лишь единожды: в 2016 году на грунтовом турнире в Штутгарте, где Лаура со счётом 6:0, 7:5 обыграла Анастасию.