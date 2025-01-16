Диана Шнайдер — Донна Векич: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга AO-2025
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Завтра, 17 января, 13-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сразится с полуфиналисткой Уимблдона-2024 хорваткой Донной Векич, занимающей 19-ю строчку в мировом рейтинге, за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Маргарет Корт и начнётся приблизительно в 03:30 мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Донна Векич
Д. Векич
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Шнайдер и Векич на официальном уровне встречались единожды: Диана обыграла Донну в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:3, 2:6, 6:3.
Комментарии
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