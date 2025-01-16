На AO-2025 сразу три тинейджера победили игроков из топ-10. Это третий случай в истории

Розыгрыш титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025 войдёт в историю как третий с 1973 года (первая публикация рейтинга ATP) турнир «Большого шлема», где сразу три тинейджера одержали победы над игроками из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta Ace.

Жоао Фонсека (Бразилия, Q, 112-я ракетка мира, 18 лет) — Андрей Рублёв (девятая ракетка мира, Россия) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) — первый круг;

Якуб Меншик (Чехия, 48-я ракетка мира, 19 лет) — Каспер Рууд (шестая ракетка мира, Норвегия) — второй круг;

Лёнер Тин (США, Q, 121-я ракетка мира, 19 лет) — Даниил Медведев (пятая ракетка мира, Россия) — второй круг.

Ранее подобное происходило лишь на «Ролан Гаррос» в 1990 и 2006 годах.