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Тейлор Фриц пожертвует часть призовых с AO-2025 пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Тейлор Фриц пожертвует часть призовых с AO-2025 пострадавшим от пожаров в Калифорнии
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Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что планирует пожертвовать часть своих призовых за выступление на Australian Open — 2025 пострадавшим от лесных пожаров в Южной Калифорнии.

Ранее Фриц (4) вышел в третий круг AO-2025, разгромив квалифаера Кристьяна Гарина (Q) со счётом 6:2, 6:1, 6:0.

«Я пожертвую свои призовые за первый круг Australian Open в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это меньшее, что я могу сделать. Южная Калифорния — мой дом, я жил в Лос-Анджелесе долгое время, поэтому просто делаю то, что в моих силах, чтобы помочь.

Просто хочу, чтобы все были в безопасности, то, что произошло, — просто безумие. Многим людям действительно нужны эти пожертвования», — сказал Фриц на послематчевой пресс-конференции.

За первый круг Australian Open Фриц получит почти $ 82 тыс.

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