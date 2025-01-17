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Мирра Андреева — Магдалена Френх: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга AO-2025

Мирра Андреева — Магдалена Френх: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга AO-2025
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Сегодня, 17 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 26-ю строчку мирового рейтинга, за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Этот поединок поставлен третьим запуском на Арене 1573 и начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее Мирра и Магдалена не встречались ни разу.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Отметим, что на Australian Open — 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.

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