Мирра Андреева — Магдалена Френх: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга AO-2025
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Сегодня, 17 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 26-ю строчку мирового рейтинга, за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Этот поединок поставлен третьим запуском на Арене 1573 и начнётся ориентировочно в 6:00 мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
26
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
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15
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее Мирра и Магдалена не встречались ни разу.
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Отметим, что на Australian Open — 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.
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