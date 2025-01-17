Мирра Андреева — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга AO-2025

Сегодня, 17 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 26-ю строчку мирового рейтинга, за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Этот поединок поставлен третьим запуском на Арене 1573 и начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Магдалена Френх в третьем круге Australian Open – 2025.

Ранее Мирра и Магдалена не встречались ни разу.

Отметим, что на Australian Open — 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.