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Фонсека: после победы над Рублёвым ожидания возросли, люди стали больше говорить обо мне

Фонсека: после победы над Рублёвым ожидания возросли, люди стали больше говорить обо мне
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Победитель молодёжного Итогового чемпионата ATP — 2024, 112-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поражение от итальянца Лоренцо Сонего во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 (7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6).

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 09:05 МСК
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		3 1 6 3
6 6 		6 6 3 6
             
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Напомним, в первом круге AO-2025 Фонсека (Q) сенсационно обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва в трёх сетах.

«Игроки поздравили меня с победой над Рублёвым, очень важно иметь уважение со стороны других теннисистов.

После победы над Рублёвым ожидания от меня возросли, люди стали больше говорить обо мне. Мои собственные ожидания тоже возросли. Я нервничал больше, чем в матче с Рублёвым. До этого я уже побеждал Сонего. Не буду врать, я нервничал. Сегодня опыт сыграл большую роль.

Опыт пятисетового матча совсем иной. Теннисисты с опытом Сонего лучше знают, когда нужно повышать интенсивность, что на протяжении всего матча будут взлёты и падения. Я хорошо начал первый сет, но следующие два дались ему легко, и я не смог сыграть на своём лучшем уровне. Мне нужно больше опыта в таких ситуациях, я должен больше работать над тем, чтобы оставаться сосредоточенным на протяжении всего матча.

Люди начинают узнавать меня, и это здорово, но в то же время я обязан оставаться сосредоточенным», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

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