Арина Соболенко — Клара Таусон: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга AO-2025

Сегодня, 17 января, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 42-м номером мирового рейтинга представительницей Дании Кларой Таусон за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 03:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Ранее Соболенко и Таусон ни разу не встречались на уровне WTA в одиночном разряде.

Отметим, что на AO-2025 Соболенко защищает титул. Причём Арина в 2024 году одержала победу второй раз подряд.