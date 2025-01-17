Рахимова и Соррибес-Тормо вышли в третий круг парного AO-2025, обыграв Шрамкову и Томову

В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-испанским дуэтом Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо и парой Ребекки Шрамковой (Словакия) и Виктории Томовой (Болгария). Встреча закончилась победой Рахимовой и Соррибес-Тормо в двух сетах — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Рахимова и Соррибес-Тормо один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. Шрамкова и Томова выполнили один эйс при отсутствии двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.

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