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Шрамкова / Томова — Рахимова / Соррибес-Тормо, результат матча 17 января 2025, счет 0:2 (1:6, 5:7), 2-й круг Australian Open

Рахимова и Соррибес-Тормо вышли в третий круг парного AO-2025, обыграв Шрамкову и Томову
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В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-испанским дуэтом Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо и парой Ребекки Шрамковой (Словакия) и Виктории Томовой (Болгария). Встреча закончилась победой Рахимовой и Соррибес-Тормо в двух сетах — 6:1, 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 03:10 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
Р. Шрамкова В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Рахимова и Соррибес-Тормо один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. Шрамкова и Томова выполнили один эйс при отсутствии двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.

Календарь Australian Open - 2025 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском парном разряде

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