Рахимова и Соррибес-Тормо вышли в третий круг парного AO-2025, обыграв Шрамкову и Томову
Поделиться
В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-испанским дуэтом Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо и парой Ребекки Шрамковой (Словакия) и Виктории Томовой (Болгария). Встреча закончилась победой Рахимовой и Соррибес-Тормо в двух сетах — 6:1, 7:5.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 03:10 МСК
Ребекка Шрамкова
Виктория Томова
Р. Шрамкова В. Томова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Рахимова и Соррибес-Тормо один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. Шрамкова и Томова выполнили один эйс при отсутствии двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.
Видео: Прорывы 2024 года в российском спорте
Комментарии
- 17 января 2025
-
05:00
-
04:47
-
04:33
-
04:17
-
01:30
-
01:00
-
00:41
-
00:30
-
00:13
-
00:00
- 16 января 2025
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:03
-
22:21
-
22:16
-
22:09
-
21:49
-
21:34
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:25
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:52
-
19:43