Матч Томича и Сафиуллина на Australian Open стал предметом полицейского расследования

Матч австралийца Бернарда Томича и россиянина Романа Сафиуллина на на Australian Open 2022 стал объектом полицейского расследования, сообщает The Age.

По данным источника, оперативная группа была создана в начале 2022 года после того, как были сделаны подозрительные ставки через онлайн-букмекеров на квалификационный матч Australian Open 2022 года между Томичем и Сафиуллиным, а также на другой матч, который австралийский спортсмен провёл в Турции несколькими месяцами ранее.

Расследование полиции завершилось спустя несколько месяцев после того, как не удалось собрать достаточно доказательств для предъявления уголовных обвинений, что позволило Томичу продолжить выступления на международной теннисной арене.

Также сообщается, что Международное агентство теннисной честности (ITIA), провел собственное расследование, изъяв телефон Томича и допросив его по этому делу.

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