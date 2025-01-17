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Павлюченкова разгромила Зигемунд и вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Павлюченкова сделала одну подачу навылет и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Зигемунд два эйса и пять двойных ошибок.

В 1/8 финала Павлюченкова встретится с победителем пары Диана Шнайдер (Россия) – Донна Векич (Хорватия).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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