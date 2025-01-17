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Павлюченкова разгромила Зигемунд и вышла в 1/8 финала Australian Open

Павлюченкова разгромила Зигемунд и вышла в 1/8 финала Australian Open
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:1, 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Павлюченкова сделала одну подачу навылет и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Зигемунд два эйса и пять двойных ошибок.

В 1/8 финала Павлюченкова встретится с победителем пары Диана Шнайдер (Россия) – Донна Векич (Хорватия).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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