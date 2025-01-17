Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Дании Клару Таусон в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Соболенко ни одного раза не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17 заработанных. Её соперница выполнила три эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из девяти.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.