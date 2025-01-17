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Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025

Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Дании Клару Таусон в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Клара Таусон
42
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Соболенко ни одного раза не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17 заработанных. Её соперница выполнила три эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из девяти.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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