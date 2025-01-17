Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Дании Клару Таусон в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Соболенко ни одного раза не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17 заработанных. Её соперница выполнила три эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из девяти.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
- 17 января 2025
-
05:53
-
05:00
-
04:47
-
04:33
-
04:17
-
01:30
-
01:00
-
00:41
-
00:30
-
00:13
-
00:00
- 16 января 2025
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:03
-
22:21
-
22:16
-
22:09
-
21:49
-
21:34
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:25
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:52