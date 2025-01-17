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Диана Шнайдер — Донна Векич, результат матча 17 января 2025, счет 1:2 (6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7), 3-й круг Australian Open — 2025

Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в третьем круге Australian Open — 2025
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В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга между 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 19-й в мировом рейтинге Донной Векич из Хорватии. Встреча закончилась поражением Шнайдер в трёх сетах — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:40 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 5
7 7 		6 3 7
         
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту. Шнайдер шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Векич выполнила 10 эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В четвёртом круге Донна Векич сыграет с 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

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