Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в третьем круге Australian Open — 2025
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В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга между 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 19-й в мировом рейтинге Донной Векич из Хорватии. Встреча закончилась поражением Шнайдер в трёх сетах — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:40 МСК
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
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|3
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|
|6 3
|7
19
Донна Векич
Д. Векич
Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту. Шнайдер шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Векич выполнила 10 эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В четвёртом круге Донна Векич сыграет с 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
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