Бадоса обыграла Костюк в матче третьего круга Australian Open — 2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Украины Марту Костюк в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 04:45 МСК
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
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|6
|3
18
Марта Костюк
М. Костюк
Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Бадоса трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Костюк выполнила шесть эйсов при 16 двойных ошибках и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 17.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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