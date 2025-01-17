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Бадоса обыграла Костюк в матче третьего круга Australian Open — 2025

Бадоса обыграла Костюк в матче третьего круга Australian Open — 2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Украины Марту Костюк в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 04:45 МСК
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Марта Костюк
18
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Бадоса трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Костюк выполнила шесть эйсов при 16 двойных ошибках и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 17.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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