Мирра Андреева — Магдалена Френх: россиянка выиграла 1-й сет матча 3-го круга на AO-2025

В эти минуты проходит матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 26-я в рейтинге WTA представительница Польши Магдалена Френх.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:2. Продолжительность партии составила 38 минут.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.