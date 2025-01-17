Мирра Андреева — Магдалена Френх: россиянка выиграла 1-й сет матча 3-го круга на AO-2025
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В эти минуты проходит матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 26-я в рейтинге WTA представительница Польши Магдалена Френх.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:00 МСК
26
Магдалена Френх
М. Френх
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:2. Продолжительность партии составила 38 минут.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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