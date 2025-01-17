Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бабош / Меликар-Мартинес — Александрова / Юань Юэ, результат матча 17 января 2025, счет 2:0 (6:3, 6:4), 2-й круг Australian Open

Екатерина Александрова и Юань Юэ проиграли во втором круге парного Australian Open — 2025
Комментарии

В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-китайским дуэтом Екатерины Александровой и Юань Юэ и парой Тимя Бабош (Венгрия) / Николь Меликар-Мартинес (США). Встреча закончилась победой Бабош и Меликар-Мартинес в двух сетах — 6:3, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 05:10 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Т. Бабош Н. Меликар-Мартинес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Е. Александрова Ю. Юэ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android