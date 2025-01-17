Екатерина Александрова и Юань Юэ проиграли во втором круге парного Australian Open — 2025

В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-китайским дуэтом Екатерины Александровой и Юань Юэ и парой Тимя Бабош (Венгрия) / Николь Меликар-Мартинес (США). Встреча закончилась победой Бабош и Меликар-Мартинес в двух сетах — 6:3, 6:4.