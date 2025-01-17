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Роберто Карбальес-Баэна — Томми Пол, результат матча 17 января 2025, счет 0:3 (6:7 (0:7), 2:6, 0:6), 3-й круг Australian Open

Томми Пол вышел в четвёртый круг AO-2025, взяв под ноль тай-брейк и сет у Карбальес-Баэны
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В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга между 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 57-м в мировом рейтинге испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Встреча закончилась победой Пола в трёх сетах — 7:6 (7:0), 6:2, 6:0.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 05:15 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
57
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 0
7 7 		6 6
             
Томми Пол
11
США
Томми Пол
Т. Пол
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