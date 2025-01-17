Томми Пол вышел в четвёртый круг AO-2025, взяв под ноль тай-брейк и сет у Карбальес-Баэны

В ночь с 16 на 17 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга между 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 57-м в мировом рейтинге испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Встреча закончилась победой Пола в трёх сетах — 7:6 (7:0), 6:2, 6:0.