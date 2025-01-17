Анна Блинкова проиграла в матче второго круга на парном турнире Australian Open — 2025
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Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свои выступления на турнире Australian Open — 2025 в парном разряде. В дуэте с представительницей Тайваня Фанг-Се Ву Блинкова проиграла в матче второго круга с американкой Айшей Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4),
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 05:10 МСК
Айша Мухаммад
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
Анна Блинкова
Фанг-Се Ву
А. Блинкова Ф. Ву
Анна Блинкова и Фанг-Се Ву два раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Их соперницы выполнили два эйса при двух двойных ошибках и выиграли за матч 5 брейк-пойнтов из 12.
Открытый чемпионат Австралии в женском парном разряде проходит с 14 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
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