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Анна Блинкова проиграла в матче второго круга на парном турнире Australian Open — 2025

Анна Блинкова проиграла в матче второго круга на парном турнире Australian Open — 2025
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Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свои выступления на турнире Australian Open — 2025 в парном разряде. В дуэте с представительницей Тайваня Фанг-Се Ву Блинкова проиграла в матче второго круга с американкой Айшей Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4),

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 05:10 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 4 3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Фанг-Се Ву
Китайский Тайбэй
Фанг-Се Ву
А. Блинкова Ф. Ву

Анна Блинкова и Фанг-Се Ву два раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Их соперницы выполнили два эйса при двух двойных ошибках и выиграли за матч 5 брейк-пойнтов из 12.

Открытый чемпионат Австралии в женском парном разряде проходит с 14 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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