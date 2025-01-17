Анна Блинкова проиграла в матче второго круга на парном турнире Australian Open — 2025

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свои выступления на турнире Australian Open — 2025 в парном разряде. В дуэте с представительницей Тайваня Фанг-Се Ву Блинкова проиграла в матче второго круга с американкой Айшей Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4),

Анна Блинкова и Фанг-Се Ву два раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Их соперницы выполнили два эйса при двух двойных ошибках и выиграли за матч 5 брейк-пойнтов из 12.

Открытый чемпионат Австралии в женском парном разряде проходит с 14 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.