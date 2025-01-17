Мирра Андреева обыграла Магдалену Френх и вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга 17-летняя россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (26-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2.
«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Андреева трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Её соперница выполнила один эйс при одной двойной ошибке и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из десяти.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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