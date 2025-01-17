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Александр Зверев обыграл Джейкоба Фирнли и вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025

Александр Зверев обыграл Джейкоба Фирнли и вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли (92-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:05 МСК
Джейкоб Фирнли
92
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Немецкий теннисист семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Его соперник выполнил шесть эйсов, сделал столько же двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из шести.

В следующем матче Зверев сыграет с победителем французского противостояния между 14-й ракеткой мира Уго Умбером и Артюром Фисом, занимающим 21-ю строчку в рейтинге ATP.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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