Александр Зверев обыграл Джейкоба Фирнли и вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли (92-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:05 МСК
92
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 3
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2
Александр Зверев
А. Зверев
Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Немецкий теннисист семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Его соперник выполнил шесть эйсов, сделал столько же двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из шести.
В следующем матче Зверев сыграет с победителем французского противостояния между 14-й ракеткой мира Уго Умбером и Артюром Фисом, занимающим 21-ю строчку в рейтинге ATP.
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