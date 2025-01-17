Карлос Алькарас обыграл Нуну Боржеша в третьем круге Australian Open — 2025

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно обыграл в третьем круге Australian Open — 2025 33-ю ракетку мира, португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу испанца.

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. Испанский теннисист девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету португальца три подачи навылет, одна двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов из трёх.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.