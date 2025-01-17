Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обыграл Нуну Боржеша в третьем круге Australian Open — 2025

Карлос Алькарас обыграл Нуну Боржеша в третьем круге Australian Open — 2025
Комментарии

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно обыграл в третьем круге Australian Open — 2025 33-ю ракетку мира, португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу испанца.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:15 МСК
Нуну Боржеш
33
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 7 7 2
6 		6 6 3 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. Испанский теннисист девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету португальца три подачи навылет, одна двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов из трёх.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android