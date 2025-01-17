Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге парного АО-2025

Определились соперницы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2025. Ими стали олимпийские чемпионки итальянская пара Сара Эррани/Жасмин Паолини. В матче 1/32 финала они в двух сетах обыграли представительниц Австралии Присциллу Хон и Дарью Сэвилл — 6:1, 7:5.

Ранее Мирра Андреева/Диана Шнайдер встречались с парой Эррани/Паолини один раз. В финале Олимпийских игр — 2024 в Париже итальянки победили российских теннисисток со счётом 2:6, 6:1, 1:0 (10:7).

Соревнования в женском парном разряде состоятся с 14 по 26 января. Действующими чемпионками парного Australian Open является дуэт Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).