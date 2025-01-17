Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге парного АО-2025
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Определились соперницы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2025. Ими стали олимпийские чемпионки итальянская пара Сара Эррани/Жасмин Паолини. В матче 1/32 финала они в двух сетах обыграли представительниц Австралии Присциллу Хон и Дарью Сэвилл — 6:1, 7:5.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
17 января 2025, пятница. 07:35 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Присцилла Хон
Дарья Сэвилл
П. Хон Д. Сэвилл
Ранее Мирра Андреева/Диана Шнайдер встречались с парой Эррани/Паолини один раз. В финале Олимпийских игр — 2024 в Париже итальянки победили российских теннисисток со счётом 2:6, 6:1, 1:0 (10:7).
Соревнования в женском парном разряде состоятся с 14 по 26 января. Действующими чемпионками парного Australian Open является дуэт Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).
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