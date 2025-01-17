Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге парного АО-2025

Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге парного АО-2025
Комментарии

Определились соперницы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2025. Ими стали олимпийские чемпионки итальянская пара Сара Эррани/Жасмин Паолини. В матче 1/32 финала они в двух сетах обыграли представительниц Австралии Присциллу Хон и Дарью Сэвилл — 6:1, 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
17 января 2025, пятница. 07:35 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
Дарья Сэвилл
Австралия
Дарья Сэвилл
П. Хон Д. Сэвилл

Ранее Мирра Андреева/Диана Шнайдер встречались с парой Эррани/Паолини один раз. В финале Олимпийских игр — 2024 в Париже итальянки победили российских теннисисток со счётом 2:6, 6:1, 1:0 (10:7).

Соревнования в женском парном разряде состоятся с 14 по 26 января. Действующими чемпионками парного Australian Open является дуэт Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском парном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android